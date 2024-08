Pericolosa buca stradale su via del Riccio di Mare a Fiumicino

A rischio l’incolumità di pedoni, specialmente per le persone anziane, che usufruiscono dell’ufficio postale

Buongiorno vi scrivo per segnalare una buca di notevole dimensione, su via del Riccio di Mare a Fiumicino, che mette a rischio l’incolumità di pedoni, specialmente per le persone anziane che usufruiscono dell’ufficio postale.

L’asfalto è danneggiato, deteriorato e sono necessari interventi di manutenzione straordinaria al fine di ripristinare il fondo stradale.

Prima che ciò che oggi è una buca possa trasformarsi in una trappola dalle conseguenze ben più gravi, chiediamo all’Assessorato ai Lavori Pubblici che si provveda a chiudere la buca e ad asfaltare la strada, prima possibile.

Lettera inviata da: Dario C.

