Passoscuro, vergognoso lo stato in cui versa la spiaggia libera

Sono 6 anni che frequento questa zona ma ridotta così non l’avevo mai vista

Vergognoso lo stato in cui versa la spiaggia libera di Passoscuro, a ridosso delle dune, dopo il solito accampamento del 15 agosto.

Al di là del comportamento a dir poco incivile della gente accampata, trovo ancora più vergognoso non aver fatto nulla per impedire il ripetersi di questa schifezza. Carte, piatti di plastica bicchieri, centinaia di buste più o meno chiuse disseminate sulla spiaggia. Sono 6 anni che frequento questa zona ma ridotta così non l’avevo mai vista.

Lettera inviata da: Donato T.

