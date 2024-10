Parco Leonardo, i parcheggi di via Giulio Romano in balia degli incivili

Occorre una bonifica urgente e la chiusura dell’entrata con i new jersey

Buongiorno, volevo segnalare che via Giulio Romano è in balia degli incivili, che nei parcheggi inutilizzati, stanno scaricando diversi rifiuti tra cui anche rifiuti speciali.

Da quando hanno chiuso via Guarino Guerini sono passati ai parcheggi di via Giulio Romano. Occorre una bonifica urgente e la chiusura dell’entrata dei parcheggi con i New Jersey di cemento armato in modo tale da impedire accesso ai mezzi che scaricano rifiuti.

Lettera inviata da: Dario C.

