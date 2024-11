Parcheggio selvaggio su via Torre Clementina

Necessario multare e rimuovere le auto che intralciano la normale circolazione

Vi scrivo per far presente che specialmente nei giorni di festa, via Torre Clementina diventa ostaggio delle persone incivili che parcheggiano in divieto di sosta dappertutto dall’inizio della strada fino alla fine anche davanti entrata dell’isola pedonale e sulla fermata dei bus Cotral e TPL Locale di Fiumicino.

Nei giorni di festa, come si evince dalle foto inviate in allegato, ci sono 3 auto parcheggiate all’entrata dell’isola pedonale su via della Spiaggia. Una di queste auto è parcheggiata malissimo. Io ho un auto piccola e sono riuscito a passare su via Torre Clementina, ma una vettura più grande non sarebbe mai riuscita a passare.

E’ ora che l’Amministrazione comunale trovi una soluzione multando e rimuovendo con i carri attrezzi, le auto che intralciano la normale circolazione delle auto sulla centralissima via Torre Clementina.

Lettera inviata da: Dario C.

