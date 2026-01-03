Parcheggi sottratti ai cittadini: l’ombra del lunga sosta aeroportuale su Parco Leonardo

Centinaia di auto lasciate nei parcheggi del centro commerciale, disagi per clienti e residenti

Vi scrivo per segnalare una situazione che, da tempo, sta creando forti disagi ai cittadini e ai residenti della zona di Parco Leonardo e che meriterebbe, a mio avviso, attenzione e approfondimento giornalistico.

Nella giornata di ieri mi sono recato presso il centro commerciale Parco Leonardo, in particolare nell’area del cinema e della sala giochi. Ho potuto constatare che i parcheggi sotterranei, che dovrebbero essere destinati ai clienti del centro commerciale, risultavano quasi totalmente occupati da centinaia di autovetture riconducibili a servizi di parcheggio a lunga sosta con navetta per l’aeroporto.

La natura di queste soste è facilmente riscontrabile: su molte auto era presente sul parabrezza un foglio di prenotazione con indicati il nome del proprietario del veicolo e quello della società di parcheggio aeroportuale a cui l’auto era affidata. È quindi evidente che tali veicoli non appartengano a clienti del cinema, dei ristoranti o delle attività commerciali presenti nella struttura.

Recentemente, come riportato anche da articoli di stampa, nel territorio di Fiumicino sono stati sequestrati diversi terreni adibiti abusivamente a parcheggi da società di lunga sosta aeroportuale, proprio perché privi delle necessarie autorizzazioni. Sorge dunque spontanea una domanda: è possibile che, a fronte di tali sequestri, nessun controllo venga effettuato all’interno di un centro commerciale, dove parcheggi destinati all’utenza vengono di fatto sottratti e utilizzati come deposito di lunga sosta?

Il disagio non riguarda soltanto chi si reca al centro commerciale per svago o necessità, costretto a parcheggiare molto lontano, ma si estende anche ai residenti dei palazzi sovrastanti, i cui posti auto vengono indirettamente occupati da chi non trova spazio nei parcheggi ufficiali. Non si tratta di una semplice lamentela per la distanza del parcheggio, ma di una questione di corretto utilizzo di spazi destinati ai cittadini, e di un potenziale uso improprio — se non abusivo — di aree private ad uso pubblico.

Mi domando, e vi domando, come sia possibile che una situazione di tale portata passi inosservata, soprattutto in periodi di festività in cui il fenomeno sembra intensificarsi. Confidando nella vostra attenzione e nel vostro ruolo di informazione e che questa situazione giunga sotto gli occhi delle forze dell’ordine e che effettuino i dovuti controlli.

Lettera inviata da: Matteo C.

