Marciapiede di via Torre Clementina

Ma quei riquadri al centro sono proprio necessari?

Io e mia moglie veniamo molto spesso a Fiumicino, perchè siamo affezionati a questa bellissima Città, specialmente al suo centro storico.

Ci piace gustare del buon pesce nei ristoranti locali per poi fare due passi lungo via Torre Clementina. Con questa nostra lettera vogliamo chiedere, a chi ne è responsabile, cosa significano quei riquadri lasciati così, come si può vedere nella foto, lungo il bellissimo marciapiede.

Al lato lastre di marmo, ma al centro cemento che si sta sgretolando. Ma come è possibile fare tanto per dare un look speciale alla via più caratteristica della vostra città, per poi lasciare questo scempio alla vista di tutti?

Lo sentiamo sempre anche dai commenti di altre persone e per questo abbiamo voluto scrivere questa lettera a voi di Fiumicino Online, che seguiamo da Roma per tenerci sempre informati sulle novità nella vostra città. Un cordiale saluto, sperando che venga presto fatto qualcosa.

Lettera inviata da: Renato e Rosalinda T.

