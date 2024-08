Lavori via Portuense, non si è pensato a creare una corsia temporanea per pedoni e ciclisti

Auspico in una programmazione dei lavori stradali, con una attenzione maggiore nei confronti dei soggetti più vulnerabili

Buongiorno, con la presente intendo segnalare una situazione che permane da diversi giorni in merito ai lavori su Via Portuense, che ho evidenziato in foto.

Il problema nasce dal fatto che nell’organizzare questo intervento non si è pensato minimamente a creare una corsia temporanea per pedoni e ciclisti, impedendo di fatto un passaggio e l’attraversamento della via, peraltro ad alta percorrenza, in sicurezza.

Proprio ieri pomeriggio ho rischiato di essere investita da un ambulanza che, pur non essendo in servizio, percorreva la carreggiata ad alta velocità e non si fermava neanche a ridosso delle strisce pedonali.

Auspico in una programmazione dei lavori stradali, con una attenzione maggiore nei confronti dei soggetti più vulnerabili.

Lettera inviata da: Annalisa M.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it