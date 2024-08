Isola Sacra, “urgente” per il notevole spreco di acqua potabile, riparazione guasto rete idrica su via Antonio di Dio

Buongiorno vi scrivo questa mia lettera per segnalare una situazione poco piacevole in un periodo come questo dove ci sono Regioni che combattono contro la siccità, nella città di Fiumicino ci permettiamo di sprecare acqua potabile con una grossa perdita nella strada dove abito.

Parliamo di via Antonio di Dio, una traversa di via Monte Solarolo all’Isola Sacra, tra il civico 13 ed il 19.

Abbiamo fatto moltissime segnalazioni ma purtroppo non è cambiato nulla.

Lettera inviata da: Ciro C.

