Isola Sacra, traffico da grande città

Un residente denuncia criticità su sensi di marcia, rotonda della Madonnella e svincolo di Fiumicino sud

Mi chiamo Alessandro e vivo ad Isola Sacra da 25 anni. Negli ultimi anni purtroppo causa le mille e più costruzioni di abitazioni sul territorio, ormai il traffico è come quello di una grossa città. Mi chiedo è possibile mai che nessun assessore al traffico abbia pensato di rendere le vie (chiaramente solo quelle più strette) a senso unico in tutta Isola Sacra per decongestionare il traffico e non rendere impossibile la vita dei pedoni.

Altra curiosità l’ingegnere del comune che ha studiato la rotonda della Madonnella ha mai percorso con la propria auto una delle vie che conduce in questa piazza? Mi sorge il dubbio di no. Per chi percorre via della Scafa, venendo da Ostia, ormai la fila che si crea soprattutto la mattina e negli orari di punta è impressionante, arriva praticamente allo svincolo dell’uscita di via dell’Aeroporto. Ma chi è lo studioso o il genio che ha messo lo stop alla rotonda per chi viene da questo percorso?

Altra domanda, ma è possibile che la piazza è enorme e la rotonda è ancora più larga? Io non sono ingegnere ma francamente sarebbe stato più fluido il traffico se fosse stata più piccolina in modo tale da permettere nelle curve della rotonda il passagio contemporaneo di 2 autovetture altrimente decade l’utilità di una rotonda.

Altra questione perchè non fare una seconda rotonda sullo svincolo “maledetto” di via dell’Aeroporto uscita Fiumicino sud, li avrebbe un grosso impatto nel traffico su turro quel quadrante. Comune se sei presente batti un colpo!

Saluto e ringrazio tutti voi per il lavoro quotidiano che svolgete con il massimo impegno.

Lettera inviata da: Alessandro O.

