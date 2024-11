Isola Sacra, auto incendiata in via Francesco Verrotti

A terra è pieno di vetri e pezzi di plastica bruciata, è necessario che si intervenga al più presto

Come sempre chiedo il vostro aiuto per sensibilizzare le autorità in merito all’argomento: la carcassa di questo veicolo si trova in via Francesco Verrotti (Isola Sacra), esattamente accanto ad un asilo nido.

A terra è pieno di vetri e pezzi di plastica bruciata; inutile sottolineare, soprattutto, la pericolosità per i bambini che ogni giorno entrano e escono dall’asilo.

E’ necessario che si intervenga quanto prima. Se qualcuno dovesse ferirsi, di chi sarebbe la colpa? Grazie sempre per l’aiuto che fornite a noi cittadini.

Lettera inviata da: Annalisa G.

