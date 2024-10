Isola Sacra, auto abbandonata in via Monte Vies, altezza civico 33/35

Il veicolo, una Fiat Punto nera, spesso diventa rifugio per i senza tetto

Vi segnalo la presenza di un veicolo in stato di abbandono da diversi anni, nel parcheggio pubblico in via Monte Vies, altezza civico 33/35, zona Isola Sacra.

Il veicolo, una Fiat Punto nera, spesso diventa rifugio per i senza tetto. Si richiede il ritiro ed eventuale demolizione il prima possibile, in quanto pericoloso tenerla ancora sul posto.

Lettera inviata da: Pierpaolo B.

