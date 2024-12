Illuminazione stradale Fiumicino: i residenti di via Anco Marzio e via Portico Placidiano al buio

“Fateci riaccendere i lampioni, grazie!”

Vorrei segnalare un problema all’illuminazione stradale, che da una settimana ci lascia le strade al buio! Nelle foto, via Anco Marzio e via Portico Placidiano, in particolare il tratto di strada senza uscita che confina con il campo sportivo! La cosa, diventa ancora più grave, perché molte strade, compresa via Giorgio Giorgis, sono state illuminate a festa!

Possibile che nessuno si preoccupi di aver lasciato al buio i cittadini che abitano su quelle vie? Che poi, non sono neanche le uniche, dalle segnalazioni lette su Facebook!

Le luminarie sono bellissime, ma se a pagarne lo scotto dobbiamo essere noi cittadini, non mi sta più bene! Vi chiedo cortesemente di voler far conoscere il nostro problema. Fateci riaccendere i lampioni, grazie!

Lettera inviata da: Giovanna P.

