Il Porto crocieristico non gioverebbe alla nostra città, anzi, sarebbe causa di una infinità di problematiche

Buongiorno, vorrei esprimere il mio parere sulla situazione del futuro porto croceristico di cui ne ha parlato anche report.

Tolta la questione sentimentale personale che mi lega a questo posto, il fatto stesso che debba essere snaturato un territorio per trasformarlo in qualcosa per cui non è adatto oltre che per questioni naturali ma anche per questioni logistiche mi sembra fantascienza.

Mettiamoci anche che non gioverebbe in alcun modo alla nostra città, anzi, sarebbe causa di un infinità di problematiche. Ai fini di viabilità oltre che turistici, dal momento in cui la realizzazione andrebbe a penalizzare l’entroterra di Isola Sacra e le spiagge del lungomare oltre al resto di Fiumicino, sia a livello di vivibilità (che già di problemi ne abbiamo tanti) sia commerciali.

Una delle cose che mi fa più specie (ed è anche fonte di grande rabbia) è che i nostri governanti a stretto giro non abbiano chiesto il parere dei cittadini, prima di prendere una iniziativa del genere, vendendo il nostro territorio a privati d’oltreoceano.

