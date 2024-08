I residenti della Zona tra Via Grassi e Via della Spiaggia, esasperati per gli schiamazzi notturni

Buongiorno, vorrei far presente che nella zona tra Via Grassi e Via della Spiaggia, durante il periodo estivo, è diventato impossibile dormire la notte, a causa delle numerose persone che sostano sia ai tavoli posti fuori le attività commerciali, e sia negli spazi antistanti tali attività; dove alcuni avventori, con il tono alto della voce e altri con schiamazzi notturni, impediscono ai residenti di dormire, soprattutto in estate dove le finestre restano aperte anche la notte.

I rumori e le voci, in particolare hanno luogo su Via G. B. Grassi, dove una attività opera dalle 24 alle 5 del mattino; fin qui nulla in contrario, se i prodotti li si acquistano, consumandoli altrove, ma tutto cambia se i prodotti vengono consumati ai tavoli messi a disposizione, il che genera di per se un maggior tempo di permanenza degli avventori che parlano ad alta voce.

Il tutto è stato più volte fatto notare agli esercenti, ma con scarso risultato

I residenti della Zona tra Via Grassi e Via della Spiaggia, chiedono una più mirata per le attività esterne, (così come è stata fatta per i rumori pomeridiani) e una maggior tutela per avere sonni più tranquilli.

Inoltre si segnala la continua presenza di effluvi di cottura dei cibi (grigliate di pesce misto e di carne) durante le ore di attività, che a lungo andare risultano stucchevoli per i residenti, che devono tenere molto spesso le finestre chiuse per impedire che la casa venga inondata dagli odori (le cappe aspiranti, non dovrebbero essere munite di filtri che abbattono gli odori?).

I cittadini chiedono una maggior tutela e una maggiore sorveglianza da parte della Pubblica Amministrazione.

Lettera inviata da: I residenti di zona

