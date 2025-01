Fregene, accanto al supermercato Pewex c’è un grosso cumulo di sacchetti di rifiuti

Urge una pulizia della zona

Buongiorno vi scrivo per segnalare che a via Cervia a Fregene, accanto ai parcheggi del supermercato Pewex c’è un grosso cumulo di sacchetti di rifiuti.

Come si evince dalle foto inviate in allegato, urge una pulizia della zona, visto che nelle immediate vicinanze ci sono abitazioni e un supermercato e installazione di foto trappole per sanzionare gli incivili. Grazie.

Lettera inviata da: Dario C.

