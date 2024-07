Focene, nei fine settimana imprigionati nelle nostre case in via Consorzio Focense

Necessario creare un senso unico, oppure far parcheggiare le auto soltanto su un lato della strada

Come potete vedere dalle immagini fotografiche, questo è quello che succede tutti i fine settimana a Focene, in via Consorzio Focense, dove l’amministrazione comunale di prima e quella di adesso non riesce a porre rimedio.

In caso di malore non possiamo uscire di casa e non può passare neppure un mezzo di soccorso.

Ci chiediamo se in tutto questo ci sono interessi, altrimenti non si spiega il perché, visto che la soluzione è semplice: creare un senso unico, oppure far parcheggiare le auto soltanto su un lato della strada.

Lettera inviata da: Daniele P.

