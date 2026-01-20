Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 20 Gennaio 2026

Fiumicino, via Federico Martinengo al buio dallo scorso mese di ottobre

Nonostante le ripetute segnalazioni telefoniche ad oggi il problema non è stato ancora risolto

 

 

Vi scrivo per manifestare il mio disappunto in merito alla persistente mancanza di illuminazione pubblica in via Federico Martinengo, a Fiumicino, nel tratto compreso tra il civico 1 e l’incrocio con via Anco Marzio.

 

Nonostante le ripetute segnalazioni telefoniche effettuate sia alla società che gestisce il servizio sia al Comune di Fiumicino, ad oggi il problema non è stato risolto. L’illuminazione risulta infatti spenta dalla metà di ottobre 2025.

 

In quella zona risiedono numerosi cittadini che, per motivi di lavoro, escono di casa già alle 5 del mattino. Trovarsi a percorrere una strada completamente al buio rappresenta un disagio evidente e una situazione tutt’altro che rassicurante sotto il profilo della sicurezza.

 

Confidando in un intervento tempestivo, si auspica che questa segnalazione possa contribuire a richiamare l’attenzione delle autorità competenti su un problema che incide direttamente sulla vita quotidiana dei residenti.

 

Lettera inviata da: Francesco A.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it

 

 

