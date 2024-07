Fiumicino, rifiuti su via delle Ombrine e via Foce Micina

Buongiorno vi scrivo perché sto notando che la situazione degli incivili che gettano i rifiuti per strada e pesantemente peggiorata.

Le foto sono di via delle Ombrine dove accanto al contenitore della raccolta abiti usati hanno scaricato di tutto persino un motorino. Stessa cosa per via Foce Micina, dove accanto agli alberi ci sono numerosi sacchetti di immondizia.

Mi auguro che vengano stanziati presto i fondi per ulteriori foto trappole per sanzionare questi incivili.

Lettera inviata da: Dario C.

