Fiumicino, rifiuti abbandonati in via del Pesce Luna: serve un intervento

Gentile redazione, vorrei segnalare una situazione di degrado che interessa via del Pesce Luna, a Fiumicino, dove sono presenti numerosi rifiuti abbandonati ai lati della strada in diversi punti.
Ciò che rende questa condizione ancora più difficile da comprendere è la presenza, lungo la stessa via, del centro comunale di raccolta rifiuti. Pur non trattandosi di una strada del centro cittadino, questo non dovrebbe giustificare uno stato di incuria che incide sul decoro urbano e sulla qualità dell’ambiente.
Attraverso questa lettera desidero chiedere un intervento di pulizia e una maggiore attenzione affinché la strada venga mantenuta in condizioni decorose. Ho inoltre realizzato una fotografia della situazione che invierò alla redazione a supporto della segnalazione.
Confido che questa segnalazione possa contribuire a sensibilizzare chi di competenza e a restituire dignità a un’area che merita la stessa cura di ogni altra parte della città.
Lettera inviata da: Giancarlo F.
