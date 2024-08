Fiumicino, parcheggio selvaggio su via Torre Clementina

Possibile non si riesca a trovare una soluzione per questi maleducati?

Gentile redazione, scrivo per segnalare che già da tempo in via Torre Clementina è in atto il parcheggio selvaggio delle macchine, da parte di chi usufruisce dei ristoranti. Siamo arrivati al punto che moto e macchine vengono parcheggiate sul marciapiede.

Mi è capitato più volte di vedere il bus Cotral bloccato dalle auto parcheggiate praticamente in mezzo alla strada.

Possibile non si riesca a trovare una soluzione per questi maleducati? (Allego foto esplicative).

Lettera inviata da: Giulia C.

