Fiumicino ormai paralizzata dal traffico

Mi chiedo se qualcuno al Comune sta pensando di intervenire o se va bene così

Abito a Fiumicino da molti anni e non capisco il motivo per cui, negli ultimi tempi, il traffico sia diventato infernale. Lavoro a Roma e ormai il rientro a casa sta diventando un incubo.

Fila uscendo dalla Roma-Fiumicino, fila su via della Scafa (un grazie sentito al Sindaco per aver riaperto il semaforo su via Trincea delle Frasche), fila dallo spiazzo dove arrivano le navette, file su via delle Ombrine, via degli Orti. Praticamente un’odissea!

Se consideriamo che tra poco inizieranno gli spostamenti per le compere natalizie, mi domando come faremo! E mi chiedo se qualcuno al Comune sta pensando ad intervenire in qualche modo oppure se per loro va bene così.

Lettera inviata da: Lucia T.

