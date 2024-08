Fiumicino: ma è giusto costruire due grandi porti?

Non si potrebbe sfruttare il porto commerciale per far attraccare anche le navi da crociera?

Gentile redazione, è da poco più di un mese che mi sono trasferito qui a Fiumicino, con la mia famiglia, per motivi di lavoro.

Il territorio di Fiumicino mi è sempre piaciuto, perchè da piccolo, con i miei genitori, prendevamo, per il mese di agosto, una casa in affitto vicino al mare, per passare l’intero mese sulla spiaggia. Parliamo di un bel pò di anni fa, quando c’era questa usanza per molte famiglie residenti nella capitale.

Adesso che ci sto vivendo, tra le tante cose che ci sono in programma ho scoperto che c’è il progetto di costruire un grande porto commerciale ed un altrettanto grande porto per le navi da crociera. Il tutto a pochi km di distanza l’uno dall’altro.

La domanda mi sorge spontanea. Ma è giusto costruire due grandi porti? Non si potrebbe sfruttare il porto commerciale, visto le dimensioni (vedi foto), per far attraccare anche le navi da crociera? Questo significherebbe lasciare spazio, al vecchio faro, soltanto per una darsena senza dover creare nel territorio dell’Isola Sacra, mega strade per far passare una miriade di bus necessari per portare a Roma tutti i passeggeri delle navi da crociera. Passeggeri che a Fiumicino lascerebbero ben poco guadagno, visto che la loro meta sarà Roma, specialmente per il Giubileo.

Lettera inviata da: Franco F.

