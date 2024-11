Fiumicino, il traffico sta diventando insostenibile

La viabilità non può restare quella di sessant’anni fa, spero che venga fatto qualcosa

Buonasera vi scrivo per far presente che il traffico a Fiumicino sta diventando insostenibile. Già dalle ore15:00 si incomincia con code lungo via Portuense questa è la situazione di questa sera dove ogni angolo della città c’è un traffico intenso.

Fiumicino ha ormai 82.542 mila abitanti la viabilità non può restare quella di sessant’anni fa, spero che venga fatto qualcosa in merito perché non è possibile tornare da lavoro e fare ore di fila per recarsi a casa. Grazie

Lettera inviata da: Dario C.

