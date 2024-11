Fiumicino, i ristoranti devono avere rispetto della località e di chi ci abita

Su via dei Settepagi ora trovano deposito fusti dell’olio, sacchi, casse di polistirolo, e secchi

Buongiorno, risiedo in via dei Settepagi, pieno centro storico, alle spalle della più celebre via Torre Clementina, nota per i ristoranti.

La preoccupazione di trovarsi sommersi dai rifiuti dei ristoranti cresce con le recenti inaugurazioni. Infatti incuranti dei regolamenti alcuni ristoranti lasciano i secchi giorni prima della raccolta oppure non li ritirano dopo lo svuotamento.

Di recente hanno aperto un nuovo ristorante su via della Spiaggia, che ha superato tutti gli altri per incuria e inosservanza delle regole, trasformando la strada in deposito di rifiuti e imballaggi. Sulla strada già stretta, ora trovano deposito fusti dell’olio, casse di polistirolo sacchi ammonticchiati e secchi.

I ristoranti costituiscono la grande risorsa di Fiumicino, sono molto frequentati ed apprezzati, però devono avere rispetto della località e di chi ci abita.

Lettera inviata da: Margerita F.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it