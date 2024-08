Fiumicino, albero da potare lungo via del Faro alla rotonda con via Giuseppe Fontana

Un serio pericolo per i pedoni costretti a scendere dal marciapiede sulla strada per poter proseguire il percorso

Scrivo alla vostra redazione per far presente questo problema sul marciapiede di via del Faro, in prossimittà della rotonda stradale con via Giuseppe Fontana (accanto al Mc Donald’s).

Un albero, come potete vedere dalla immagine fotografica, con i suoi rami ha praticamente invaso il marciapiede e per poter passare bisogna scendere sulla strada.

Il problema è quello che essendo, via del Faro, una strada molto trafficata, prima di scendere bisogna guardare bene, nella speranza che anche chi è al volante della propria auto stia attento.

Possiamo chiedere se si possono tagliare quei rami prima che succeda qualcosa di spiacevole?

Vi ringrazio per la pubblicazione di questa mia segnalazione.

Lettera inviata da: Mirella V.

