Fermata Cotral via Torre Clmentina: lettera aperta a chi di dovere

Non sono mai stati presi provvedimenti per alleviare il disagio, alle persone che attendono il bus

Già durante la passata amministrazione ho cercato di portare all’attenzione il problema della fermata Cotral, fronte passerella pedonale, su Via Torre Clementina.

Purtroppo non sono stati mai presi provvedimenti per alleviare, alle persone che attendono il bus, il disagio delle piogge, in inverno, e ancor più fastidioso il disagio durante i mesi estivi per il sole che inonda tutto il tratto nelle ore centrali della giornata.

E’ questa la sensibilità verso cittadini residenti e stranieri? Per evitare poi che non debbano essere colpiti solamente da un’insolazione, vengono posti accanto alla fermata i secchioni o i sacchi della spazzatura, che non sempre viene ritirata nelle prime ore del mattino. E spostarli un pò più lontano? Disagio su disagio indipendentemente se sono persone adulte, bambini o anziani.

Forse anche questa amministrazione non subisce i cambiamenti climatici e non avverte il “fuoco” delle ore centrali. Una pensilina completa di panchina non deturperebbe la meravigliosa vista dei tavolini. Nell’urgenza della calura mi sarei aspettata che, o l’amministrazione o un’anima pia dei ristoratori, mettesse un ombrellone in attesa dell’iter burocratico.

Lettera inviata da: Celeste G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it