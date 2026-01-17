Chiarimenti sul servizio idrico: la richiesta di una lettrice

“Dopo l’intervento tecnico del 15 gennaio sulla rete, chiedo informazioni sulla qualità del’acqua”

Gentile redazione, scrivo per sottoporre all’attenzione del vostro quotidiano una richiesta di informazioni che riguarda il servizio idrico nel territorio di Fiumicino.

Lo scorso 15 gennaio si è verificato un improvviso guasto sulla rete idrica cittadina. L’azienda che gestisce il servizio è intervenuta tempestivamente e il problema tecnico è stato risolto in tempi rapidi.

Successivamente alla riapertura dell’erogazione idrica, in alcune abitazioni l’acqua erogata dai rubinetti presentava un aspetto visibilmente torbido nelle prime fasi di utilizzo. Si tratta di una situazione che può verificarsi dopo interventi sulla rete, ma che ha generato comprensibili domande tra i cittadini.

Per questo motivo, attraverso il vostro giornale, vorrei chiedere se sia possibile avere informazioni in merito a eventuali controlli o verifiche effettuati, o programmati, sulla qualità dell’acqua, così da fornire un quadro chiaro e rassicurante alla popolazione.

Tengo a precisare che questa richiesta non intende esprimere critiche né sollevare contestazioni, ma nasce esclusivamente dal desiderio di ricevere informazioni ufficiali e trasparenti su un servizio essenziale per la vita quotidiana.

Ritengo che una comunicazione chiara su questo tema possa contribuire a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini, istituzioni e gestori del servizio.

Ringrazio la redazione per l’attenzione e per il prezioso lavoro di informazione svolto a favore della comunità locale.

Lettera inviata da: Laura F.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it