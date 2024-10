Alberi secchi su via Bezzi a Fiumicino, un serio rischio per la sicurezza delle persone

Sarebbe il caso di fare dei controlli su queste alberature, per preservare la loro salute

Vi scrivo questa mia lettera per motivi di sicurezza pubblica, perchè non possiamo correre il rischio che gli alberi secchi, possano cadere rovinosamente su qualche passante. Si tratta di questi due alberi che vedete nella foto che vi ho inviato, lungo via Bezzi, a Fiumicino, tra il parco pubblico Tommaso Forti e il Villaggio Azzurro.

Sarebbe il caso di fare dei controlli su queste alberature, per preservare la loro salute, azzerando il rischio di caduta, soprattutto con eventi atmosferici di forte intensità. Questo rappresenta un serio rischio per la sicurezza delle persone.

Lettera inviata da: Maria Grazia G.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it