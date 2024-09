La Supernova di C batte anche Palocco in amichevole

Per i rossoneri si avvicina le prime due amichevoli casalinghe.

Buona anche la seconda. Dopo aver battuto Albano nel weekend scorso, questa volta la Supernova Fiumicino di C concede il bis contro Palocco.

Recuperata qualche pedina importante rispetto a sette giorni prima, coach Di Segni ha dunque la possibilità di poter provare uomini e schemi in modo decisamente differente rispetto alla prima uscita amichevole della stagione. Dopo un primo quarto condizionato da qualche piccola sbavatura difensiva e da percentuali importanti al tiro da parte dei padroni di casa, la Supernova cambia marcia dalla seconda frazione in poi. E non la ricambierà più fino alla fine (22-17, 12-17, 11-13, 19-24).

Archiviata in maniera positiva anche il secondo test, ora per i rossoneri si avvicina le prime due amichevoli casalinghe. Mercoledì 25 alle 20:30 sarà sfida contro l’Alfa Omega, venerdì 27 alle 20:45 arriverà invece Civitavecchia al Pala Supernova.