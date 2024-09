“Incontri con l’Arte”, a Fiumicino una giornata dedicata alla creatività ed al talento artistico locale

Un appuntamento fisso nel calendario culturale della città

Il Comune di Fiumicino, in collaborazione con la Pro Loco di Fiumicino, annuncia la 19ª edizione di “Incontri con l’Arte“, una mostra espositiva che si terrà sabato 28 settembre in Piazza Grassi. L’evento, patrocinato dal Comune, vedrà protagonisti i pittori locali che, con le loro opere, trasformeranno Piazza Grassi in uno spazio a cielo aperto di espressione creativa.

La manifestazione artistica è ormai un appuntamento fisso ed atteso nel calendario culturale della città, si propone di valorizzare e promuovere il lavoro degli artisti del territorio.

“Siamo orgogliosi di supportare eventi che mettono in risalto il talento dei nostri artisti locali e contribuiscono a rendere Fiumicino un centro culturale e artistico. – dichiara l’Assessore alla Cultura Federica Poggio. – “Incontri con l’Arte” non è solo una mostra, ma un invito alla comunità a condividere momenti di bellezza e riflessione e promuovere il dialogo tra arte e cittadinanza”.

L’iniziativa si rivolge ovviamente agli amanti dell’arte, ma anche a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza immersiva a stretto contatto con gli artisti stessi. Durante l’intera giornata, sarà possibile ammirare le opere, incontrare i pittori e scoprire i processi creativi che si celano dietro le loro creazioni. L’ingresso alla mostra è libero e gratuito.