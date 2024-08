In via di ultimazione l’attraversamento provvisorio per sostituire il ponte Ceci a Maccarese

L’amministrazione di Fiumicino ha ottenuto dal ministero dell’Interno 900 mila euro per demolire e poi realizzare un nuovo e adeguato ponte.

di Umberto Serenelli

Sta per essere ultimata la costruzione dell’attraversamento provvisorio sul canale di bonifica vicino al ponte Ceci di Maccarese. Come è noto il fatiscente ponte per scavalcare il canale delle acque basse, che unisce via dell’Idrovore di Fiumicino e viale di Porto, deve essere demolito visto che risulta inadeguato alle crescenti esigenze del traffico automobilistico. A causa delle ridotte dimensioni della carreggiata infatti i mezzi sono costretti a ricorrere al senso unico alternato per favorire il transito di un camion oppure dei bus del trasporto pubblico come quelli del Cotral da e per la Capitale.

Per tale motivo l’amministrazione di Fiumicino ha ottenuto dal ministero dell’Interno 900 mila euro per demolire e poi realizzare un nuovo e adeguato ponte che risponderà all’aumento della viabilità.

“Il nuovo ponte Ceci sarà a due corsie larghe ciascuna 3,50 metri, un marciapiede pedonale da un lato e una pista ciclabile dall’altro – sottolinea Giovanna Onorati, assessore ai Lavori pubblici -. Avrà una portata di 300 quintali per consentire, come richiesto dalla prefettura, il passaggio dei mezzi di soccorso in caso d’incendio o incidenti aeroportuali. Oltre ad essere un’opera di rilevanza per la viabilità territoriale è il simbolo di unione tra nord e sud del comune”.

Dopo la posa, al centro del letto del canale, di un tubo lungo circa 30 metri del diametro di 3 per far scorrere le acque del fosso, sopra allo stesso è stata costruita una struttura (vedi foto) su cui verrà realizzata una strada che sarà operativa il tempo necessario per costruire il nuovo ponte Ceci.