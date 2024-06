Il finto gatto

di Lia Onda

Mi hanno regalato un bel micio scolpito in legno come buon augurio per la nuova casa dato che ho traslocato da poco tempo.

Dove posare questo bel musetto così simpatico da renderlo visibile senza disturbare il contesto? Vicino a una lampada dalla calda luce così ci fa compagnia nei momenti di relax assieme agli altri due gatti in carne e ossa.

Siamo una famiglia e c’è posto anche per questa bella scultura in legno del finto gatto.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com