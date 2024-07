I dipendenti delle Scuole dell’infanzia e nido Fiumicino chiedono l’internalizzazione del servizio

Questa mattina il presidio, con la Fisascat-Cisl Roma, davanti la sede comunale

Questa mattina il presidio dei dipendenti delle Scuole dell’infanzia e nido Fiumicino e del centro di formazione professionale, con la Fisascat-Cisl Roma, di fronte la sede comunale di Fiumicino, per internalizzazione e retribuzione nei mesi di chiusura.

“Oggi siamo stati in presidio con le lavoratrici e i lavoratori impiegati presso le scuole dell’infanzia, nidi e centro di formazione professionale. Chiediamo a gran voce l’internalizzazione del servizio, che garantirebbe stabilità occupazionale e un’offerta di maggiore qualità per i bambini dagli zero ai sei anni” lo dichiara Sara Imperatori, della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti.

“È inoltre importante – aggiunge – sottolineare che parliamo di lavoratori che non hanno uno stipendio nei mesi di chiusura, e che passano quindi ogni anno estati di tensioni e ristrettezze”.

“Il sindaco Baccini ha ricevuto una delegazione di lavoratori e lavoratrici e ha manifestato la disponibilità dell’amministrazione ad avviare un percorso volto a verificare la fattibilità dell’internalizzazione del servizio. Nel frattempo – conclude Sara Imperatori – l’amministrazione si è impegnata a dialogare con l’azienda Blue Service. Nella prossima settimana è previsto un nuovo incontro con il sindaco”.