Giovani talenti in mostra al Comune di Fiumicino e all’aeroporto Leonardo da Vinci

La mostra sarà ospitata per un mese a partire dal 23 settembre in aeroporto a Fiumicino ed il 24 settembre presso l’aula consiliare del Comune di Fiumicino

Al via “ARTISTI IN PARTENZA – Artists Take Off”, il progetto espositivo promosso dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Fiumicino, in collaborazione con Aeroporti di Roma. Una mostra che nasce con l’obiettivo di dare visibilità ai linguaggi creativi delle nuove generazioni di artisti emergenti, e che sarà ospitata per un mese, a partire dal 23 settembre, nell’area Partenze e Arrivi del Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino ed il 24 settembre, alle 12, presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino.

Prevista, all’ appuntamento di martedì 24, anche l’esibizione del Centro Studi Musicali Torrimpietra. Nel titolo “ARTISTI IN PARTENZA – Artists Take Off” la “partenza” diventa metafora di un processo di crescita, esplorazione ed affermazione di una nuova generazione di artisti destinata a diventare il cuore pulsante della cultura dei prossimi decenni.

Per offrire ai visitatori uno spaccato simbolico dei nuovi talenti creativi, l’esposizione, pensata come una riflessione sulla mancanza di visibilità nei circuiti tradizionali per le nuove espressioni artistiche, accoglierà le opere di tre giovani artisti di età compresa tra i 18 ei 35, le cui ricerche spaziano attraverso molteplici linguaggi espressivi, dalla pittura all’illustrazione, dalla performance alla fotografia.