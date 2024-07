Giornata Mondiale Prevenzione dell’Annegamento, Capitaneria di Porto di Roma in prima fila per la sicurezza in mare

“La maggior parte degli incidenti possono essere prevenuti tramite condotte improntate alla massima sicurezza”

di Dario Nottola

Sono 12 le persone soccorse in mare e 4, purtroppo, quelle decedute da inizio luglio ad oggi. Sono i dati diffusi dalla Capitaneria di porto di Roma che oggi ha partecipato alla Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Uno dei pilastri del Corpo delle Capitanerie di porto è proprio la sicurezza della balneazione e tutti i giorni, soprattutto nella stagione balneare, gli uomini e le donne della Guardia Costiera “profondono il massimo impegno nella diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione”, viene sottolineato.

“È infatti molto importante che tutti gli utenti mettano in atto comportamenti corretti e sicuri, perché la maggior parte degli incidenti possono essere prevenuti tramite condotte improntate alla massima sicurezza”, è aggiunto.

Quotidianamente i militari della Guardia Costiera pattugliano le acque e le spiagge del litorale di giurisdizione ai fini della prevenzione. Il neo Comandante della Capitaneria, Silvestro Girgenti, ai microfoni di Radio Roma Tv, ha ricordato le regole fondamentali per una fruizione sicura del mare “iniziando dall’informarsi direttamente sulle condizioni meteorologiche ed evitando quindi di uscire in mare se le previsioni e le condizioni in atto sono sfavorevoli”.

Evitare, ancora, di svolgere attività balneari in maniera isolata e attenersi sempre ai segnali di pericolo ed anche a quelli esposti presso gli stabilimenti balneari (bandiere rosse) e alle indicazioni dei responsabili del servizio di salvamento. Infine, in caso di necessità, chiamare il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530 e di consultare per ulteriori consigli specifici per la balneazione, per i diportisti e per le immersioni subacquee il sito www.guardiacostiera.it