Fregene, presentazione del libro “Dallo scoglio si vede tutto” di Carla Fiorentino

L’evento gratuito, sarà moderato dalle libraie della Libreria Matrioska di Fiumicino presso il locale The Place di Fregene

Venerdì 27 alle ore 19:00, il locale The Place di Fregene ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Carla Fiorentino, “Dallo scoglio si vede tutto”, edito da Fandango Libri.

L’autrice, già apprezzata per il suo stile profondo e coinvolgente, racconta in questa opera la vita di una comunità di mare, intrecciando storie personali con riflessioni universali sulla solitudine e la ricerca di sé con uno sguardo sulle relazioni di coppia.

L’evento sarà moderato dalle libraie della Libreria Matrioska di Fiumicino, che dialogheranno con la scrittrice sui temi centrali del libro. Al termine della presentazione, il pubblico potrà acquistare copie del romanzo e ottenere una dedica personalizzata da Carla Fiorentino, che sarà a disposizione per rispondere a domande e scambiare opinioni con i lettori.

L’incontro, organizzato in collaborazione tra due realtà locali molto attive nella promozione della lettura e degli eventi culturali, rappresenta un’importante occasione per gli amanti della narrativa contemporanea di incontrare l’autrice in un’atmosfera accogliente e suggestiva. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: si consiglia quindi di prenotare con anticipo.