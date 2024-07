Fregene, grande successo per il terzo appuntamento con “Orme di cinema – Quattro passi nella decima Arte”

Stasera, gran finale con la prestigiosa presenza di Matteo Garrone con “Io Capitano”.

di Dario Nottola

Grande presenza di pubblico, nella pineta Fellini di Fregene, per il terzo appuntamento con “Orme di cinema – Quattro Passi nella decima Arte” che stasera avrà il gran finale con la presenza prestigiosa di Matteo Garrone con “Io Capitano”.

Serata cult ieri, aperta sulle note di Milonga Gris, brano originale eseguito al piano da uno straordinario Emanuele Fioretti, eclettico musicista: in una rassegna di film legati a Fregene, non poteva certo mancare “Sapore di mare” nella serata dedicata ai Fratelli Vanzina.

“Ringraziamo l’attore Enio Drovandi (il fotografo Cecco di Sapore di mare) e Marco Vincis per averci raccontato divertenti retroscena del film – sottolinea la Pro Loco di Fregene Maccarese – e grazie a Gianni Ansaldi (il Gianni del film) per il video saluto. È stata anche occasione per Drovandi per presentare in anteprima nazionale il suo film “Guance Rosse” che nasce proprio con l’intento di omaggiare “Sapore di mare” e far rivivere a tutti quelle fantastiche stagioni. Ringraziamo Enrico Vanzina per il saluto che ci ha inviato e ci auguriamo di poterlo ospitare in presenza nelle prossime rassegne cinematografiche che abbiamo in programma”.

“Vi diamo appuntamento a questa sera alle 21:30 per la serata conclusiva che vedrà sul palco Matteo Garrone, uno dei registi italiani più talentuosi ed acclamati della sua generazione. Venerdì sera, invece, le note de “Aria sulla quarta corda” di Johann Sebastian Bach e di “Tico Tico”, Kasia Choinacka e Carmelo Iorio, hanno introdotto il dolce ricordo di Alba Gonzales, “nostra cara concittadina recentemente scomparsa – afferma ancora la Pro Loco – Donna bellissima e scultrice dallo straordinario talento, ha donato alla nostra città alcune tra le sue creazioni più significative.

Un ringraziamento affettuoso alle figlie, Marzia e Silvia, per averci concesso la possibilità di ricordare la loro mamma. E grazie ancora allo scrittore Marco Sani con il suo ricordo di una grande amica. Grazie a Massimiliano Vado, straordinario attore teatrale, oltre che noto regista e sceneggiatore, che ci ha raccontato con aneddoti divertenti della sua esperienza professionale e soprattutto umana con la musa di Federico Fellini, Sandra Milo che abbiamo ancora una volta ammirato nella sua interpretazione in “8 e mezzo, il film capolavoro di Fellini proiettato proprio nella seconda serata”.