Fregene Cinema, da domani il via all’ “Arena Parco dei Lecci”

La programmazione di luglio scatta con la proiezione di “Tutti Tranne Te”

di Dario Nottola

Il binomio storico Fregene e cinema non poteva mancare anche nell’estate 2024. Sarà al via, infatti, da domani la tradizionale rassegna cinematografica estiva. L’ “Arena Parco dei Lecci” va in scena presso il Centro Senior Fregene, in via Porto Conte, 2. Per due mesi saranno proiettati i film che hanno caratterizzato la stagione cinematografica e che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti, oltre a pellicole d’animazione e per le famiglie.

Le proiezioni inizieranno alle 21.30. Il costo è di 6 euro. Mercoledì 10 Luglio è in programma un Evento Speciale con la proiezione del film “Un mondo a parte” e l’incontro con il regista Riccardo Milani. Dal 22 al 24 luglio l’Arena sarà la cornice del “Fregene Forest Festival”.

La programmazione di luglio scatta domani con la proiezione di “Tutti Tranne Te”; poi, venerdì 5 “Comandante” di Edoardo De Angelis; sabato 6 “Il Ragazzo e l’airone” di Hayao Miyazaki; domenica 7 “Un altro ferragosto” di Paolo Virzì; Lunedì 8 “Romeo e Giulietta” di Giovanni Veronesi; martedì 9 “La chimera” di Alice Rohrwacher; ed ancora, giovedì 11 “If gli amici immaginari” di Joan Krasinski; venerdì 12 “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi; sabato 13 “Garfield – Una missione gustosa”, domenica 14 “Hitman Killer per caso”; lunedì 15 “Challengers” di Luca Guadagnino; martedì 16 “Io Capitano” di Matteo Garrone; il 17, 18 e 20 “Inside Out 2”; il 19 “Perfect days” di Wim Wenders; il 21 “Povere creature” di Yorgos Lanthimos. il 25 “Kung Fu Panda 4”, il 26 “La zona d’interesse”, il 27 “Confidenza” di Daniele Luchetti, il 28 “Napoleon” di Ridle Scott, il 29 “Anatomia di una caduta” di Justine Triet, il 30 “Palazzina laf” di Michele Riondino ed il 31 “Me contro te il film-operazione spie”.