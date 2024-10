Fiumicino, tutto pronto per la festa di Sant’Ippolito

Ecco il programma con tutti gli eventi previsti

di Dario Nottola

Sabato 5 ottobre, la solenne Concelebrazione per i festeggiamenti del patrono del Comune di Fiumicino, S. Ippolito, sarà presieduta dal vescovo della Diocesi di Porto e S. Rufina, Gianrico Ruzza, alla presenza del Sindaco Mario Baccini ed autorità civili, militari e religiose.

Il rito avrà inizio alle 17 con la processione delle reliquie del Santo dalla parrocchia di santa Maria della Divina Provvidenza. Partirà dal sagrato in Via della Scafa, accompagnata dalla Banda Musicale della Pro Loco di Fiumicino. Il corteo percorrerà Via Redipuglia per giungere all’area verde all’angolo con Via Val D’Astico, nei pressi della Basilica paleocristiana di S. Ippolito, dove sarà celebrata la Santa Messa che sarà aperta dal racconto della “Passio”.

Durante la liturgia ci sarà un’intenzione particolare di preghiera al Tempo del creato. Un culto lungo circa 18 secoli quello che si tramanda per Ippolito, Martire del III secolo, primo vescovo dell’antica diocesi di Porto, la città cresciuta alla foce del Tevere, attorno al porto imperiale di Claudio, oggi Fiumicino: “La celebrazione di San Ippolito Martire, nostro Patrono, è un momento di grande significato spirituale e comunitario per tutta la città.

È un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza e coesione, radicata nei valori della nostra tradizione e della fede cristiana. Ringrazio le autorità religiose, Monsignor Gianrico Ruzza, e tutte le associazioni locali che contribuiscono ogni anno a rendere questa giornata speciale”, afferma Baccini.

Per l’occasione sarà possibile visitare la piccola cappella che ospita l’affresco del martirio e l’Antiquarium, dove si conservano vari reperti tra cui il sarcofago del santo ed il ciborio dell’antica basilica restaurati.

Agro Isola Sacra organizza poi la tradizionale gara di dolci con bellissimi premi offerti da Almasi centro olistico, Isola Fiorita fioraio, Eden Garden vivaio. La consegna è prevista dalle 14 alle 15 presso lo stand gastronomico dell’associazione Agro Isola Sacra, Largo dei vinificatori. I Dolci dovranno essere presentati con un breve titolo che descriva i principali ingredienti. Per motivi di igiene, non saranno accettati dolci al cucchiaio, gelati o semifreddi.

La festa sarà preceduta da due eventi: il 3 ottobre, alle 18, si terrà il simposio “Sant’Ippolito: in Cristo ha sperato” presso l’auditorium di Santa Paola Frassinetti (in via Giuseppe Frassinetti, 1 Fiumicino) in occasione dell’apertura dell’anno accademico della Scuola di formazione teologico – pastorale “Sant’Ippolito” alla presenza del Vescovo Ruzza e del sindaco Baccini.

Moderato da Letizia Mengoni, docente di religione, l’incontro prevede gli interventi di: don Giuseppe Carrabetta, direttore della scuola; Egildo Spada, storico del territorio ed economo diocesano; don Roberto Leoni, direttore della Scuola di Teologia “Tisserant” di Ladispoli. Le conclusioni sono affidate al sindaco Baccini, e al vescovo Ruzza, che conferirà i diplomi agli studenti che hanno completato con successo il triennio di studi, sostenendo i relativi esami.

Invece, il 4 ottobre, alle 20, la pastorale vocazionale organizza una veglia di preghiera rivolta ai giovani in onore di sant’Ippolito. La preghiera si terrà all’Episcopio di Porto (in via del Casale di Santa Lucia, 37 a Fiumicino) Dopo la veglia ci sarà una cena a cui ci si può prenotare accedendo a questo link: https://forms.gle/QEMRT6vmLLLio2Hi8.