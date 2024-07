Fiumicino, Polizia Locale garantisce servizio costante sul territorio

Sindaco “A breve rafforzeremo gli organici”.

Le donne e gli uomini della Polizia Locale, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale, hanno garantito, durante questi intensi ed affollati weekend estivi, un presidio costante sul territorio. Grazie al loro spirito di servizio e dedizione, è stata assicurata la funzionalità della città, anche durante le ore di punta ed in condizioni climatiche estreme, con temperature che, in alcune giornate, hanno raggiunto e superato i 40°C.

“Desidero ringraziare tutto il corpo della Polizia Locale per il loro impegno e la loro professionalità”, ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini. “Il loro lavoro è fondamentale per mantenere la sicurezza e l’ordine nella nostra città, soprattutto in momenti di particolare criticità. A breve – prosegue – rafforzeremo gli organici, per garantire una maggiore presenza in tutte le aree del comune e, come già annunciato, apriremo un nuovo distaccamento degli uffici di Polizia Locale anche nel nord del territorio, permettendo così una copertura ancora più costante e massiccia.” conclude il Primo Cittadino, sottolineando che queste iniziative sono parte di un piano più ampio volto a migliorare i servizi di sicurezza ed a rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei residenti e turisti.