Fiumicino, passaggio di consegne al Centro Tecnico Rifornimenti

Presente alla cerimonia, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini.

Il Colonnello Massimo Cionfrini subentra al Colonnello Gaetano Fusco alla guida del Centro Comando del Centro Tecnico Rifornimenti dell’Aeronautica Militare di Fiumicino. Il Sindaco, Mario Baccini presente alla cerimonia per il Passaggio di Comando che si è tenuta presso il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino.

L’evento, che ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 18 luglio, ha visto, oltre alla partecipazione del Sindaco, quella di numerose autorità civili e militari del territorio, nonché delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei Comandanti degli Enti Dipendenti del Centro Tecnico Rifornimenti.

“È con grande onore che oggi mi trovo qui a testimoniare il passaggio di comando tra il Colonnello Gaetano Fusco e il Colonnello Massimo Cionfrini al Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e ammirazione per il lavoro svolto dal Colonnello Fusco durante il suo mandato. Il suo impegno e la sua dedizione hanno garantito il funzionamento ottimale di un centro nevralgico per la logistica della nostra Forza Armata, assicurando la piena operatività dei reparti. – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini – Al nuovo Comandante, il Colonnello Cionfrini, porgo i miei migliori auguri per il nuovo incarico. Sono certo che, grazie alla sua esperienza ed alle sue competenze, saprà guidare il Centro con la stessa eccellenza. Il Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino rappresenta un pilastro fondamentale per la nostra comunità e per l’intero sistema di difesa nazionale. Il lavoro silenzioso ma imprescindibile di questo ente è un esempio straordinario di professionalità e dedizione al servizio del nostro Paese.” ha concluso il Primo Cittadino. “Sono orgoglioso del vostro operato e vi chiedo di continuare in questo percorso straordinario, senza lesinare energie, perché solo in questo modo sarà possibile esprimere quelle capacità logistiche divenute ormai indispensabili e abilitanti del potere aerospaziale e confermare l’importanza del ruolo del Centro Tecnico Rifornimenti nell’ambito del segmento logistico della Forza Armata.”

È con queste parole che il Capo del Servizio dei Supporti, Generale di Brigata Francesco De Simone, si è rivolto a tutto il personale del Centro Tecnico Rifornimenti di Fiumicino (RM) nel corso della cerimonia di passaggio di consegne tra il Colonnello Gaetano Fusco, Comandante uscente, e il Colonnello Massimo Cionfrini, subentrante.

“Proprio in questi giorni è in corso il tour delle Frecce Tricolori del Nord America e la Campagna Aerea nella regione dell’Indopacifico. – ha continuato il Gen. De Simone in riferimento alle attività addestrative che, nelle ultime settimane, hanno visto il coinvolgimento dell’Aeronautica Militare. “Lasciatemi esprimere il mio più sentito riconoscimento per l’eccezionale supporto doganale e organizzativo che il personale del CTR e dei suoi Enti Dipendenti sta assicurando, a migliaia di chilometri di distanza, a tutti i Reparti di Forza Armata coinvolti in queste due imprese particolarmente complesse dal punto di vista logistico.”

Il Colonnello Fusco nel suo discorso di commiato, ha indirizzato parole di ringraziamento alle donne e agli uomini del Centro per il sostegno ricevuto durante il periodo di comando. ” Il Centro Tecnico Rifornimenti, quale centro nevralgico per la logistica di Forza Armata, svolge, silenziosamente, un’attività in realtà imprescindibile per assicurare la piena operatività dei Reparti di Forza Armata. Credetemi – ha sottolineato rivolgendosi direttamente al personale schierato – non sarebbe possibile espletare una così complessa e delicata missione istituzionale senza la professionalità, la capacità tecnica e l’esemplare abnegazione che sapete esprimere in ogni attività.”

Dopo il simbolico passaggio di testimone, ha preso la parola il Colonnello Cionfrini che, nell’esprimere sincera gratitudine nei confronti delle Superiori Autorità per essere stato designato quale nuovo Comandante, si è detto: “onorato di assumere il Comando di un Ente a cui è affidato un compito di tale importanza: garantire che le risorse necessarie arrivino con efficienza e tempestività a tutti i Reparti dell’Aeronautica, quelli operativi in primis. Fianco a fianco, proseguiremo lungo il percorso di crescita avviato da chi ci ha preceduto, per continuare a esprimere capacità tecniche all’avanguardia nel settore della catena dei rifornimenti, per essere in grado di rispondere con sempre maggiore prontezza e competenza alle esigenze di oggi e di domani.”