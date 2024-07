Fiumicino, il 9 luglio va in scena lo spettacolo teatrale “Q.P.G.S. – Questo Piccolo Grande Sogno”

L’appuntamento è la nuova proposta del Laboratorio teatrale Integrato dell’associazione “Insieme con i disabili Odv”.

di Dario Nottola

Andrà in scena domani martedì 9 luglio, alle 20, al Centro Catalani, a Fiumicino, lo spettacolo teatrale “Q.P.G.S. – Questo Piccolo Grande Sogno”.

L’appuntamento, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e ad ingresso gratuito, è la nuova proposta, con la regia di Martina Fina ed Anna Greco, del Laboratorio teatrale Integrato dell’associazione “Insieme con i disabili Odv“, che dopo lo spettacolo natalizio “Ritorno al Centro”, torna in auge con tanti interpreti tra disabili e normodotati.

“Lo spettacolo è il terzo che sviluppiamo a fronte del percorso di teatro integrato che svolgiamo nei mesi invernali – spiegano le registe Anna e Martina – Dal 2021, anno in cui ha preso vita questa realtà teatrale, cresciamo sempre di più. Siamo più di 30 persone tra attori, una costumista, tecnici di scena e volontari per il supporto dietro le quinte. Una realtà importante sul territorio di Fiumicino perché offre la possibilità di vivere un’esperienza di inclusività e crescita per i ragazzi e per tutti coloro che ne fanno parte”.

Durante il 2024 il laboratorio ha sviluppato un percorso di laboratori sulle emozioni: conoscenza, esplorazione, linguaggio emozionale. I mesi invernali di laboratorio hanno portato giorno dopo giorno alla realizzazione dello spettacolo. I ragazzi stessi hanno ideato e creato le scene, le battute di recitazione ed hanno potuto, più consapevolmente, prendere parte alla nascita di questo progetto che porta le loro firme. “Noi insegnanti siamo stati spettatori e coordinatori di questo per loro importante traguardo. Lo spettacolo è ambientato in un museo particolare che porterà i ragazzi e tutti coloro che saranno presenti, a vivere un’esperienza tra sogno e realtà: il museo ha dei misteri ed i ragazzi e tutti noi siamo pronti a scoprirli. Invitiamo tutti a partecipare!”.