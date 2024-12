Fiumicino, con il concerto di Natale inizia da oggi un’ondata fitta di nuovi appuntamenti

Tutti gli appuntamenti sul territorio

di Dario Nottola

Con il Concerto di Natale della Banda musicale della Pro Loco, questa sera, alle 19, nella parrocchia Santa Maria Porto della Salute, comincia, nel Comune di Fiumicino, la terza e nuovamente fitta ondata di appuntamenti natalizi sul vasto territorio.

Dal 20 dicembre al 7 gennaio, presso la Corte di Villa Guglielmi, sarà possibile visitare la mostra “La Natività nell’Arte Italiana” mentre, con “Libri Al Buio“, testi saranno disponibili presso la sede Pro Loco in Piazza Grassi. Il 21, sotto lo slogan “Lungo il fiume, sull’acqua” ci si potrà imbarcare, alle 14.30, sul battello vicino al Ponte 2 Giugno navigando sul Tevere intorno Isola Sacra. Insieme alle sorprese di Babbo Natale ci sarà la narrazione di fiabe a cura della Biblioteca Matrioska. Ai bambini fino a 10 anni, al termine della navigazione, sarà regalato un libro di favole”. Si replica con la stessa formula il 5 gennaio …ma con la Befana. Prenotazione obbligatoria. Il 22 pomeriggio, invece, tanti Babbi Natale in motocicletta sfileranno da Parco Leonardo fino al centro storico di Fiumicino, offrendo dolci ai bambini.

Sempre il 22 “Natale di Musica e Felicità” nell’area pedonale di Piazza Buonarroti a Parco Leonardo. Giochi e animazione dalle 15 alle 17.30 con Babbo Natale e altri personaggi. Ed ancora il 22, alle 10, una visita guidata alla Necropoli di Isola Sacra.

Sabato 21 dicembre l’assessorato all’Ambiente presenta “Buon Natale Fiumicino: ci AmbienTiAmo“: alle 10, in Aula consiliare, la lettura del decalogo di rispetto per l’ambiente e la presentazione del Cedro del Libano che, alle 11, a Villa Guglielmi, verrà piantato per il Santo Natale e la Pace nel Mondo. Il 21, alle 16.30, Tombolata di Solidarietà Acis Onlus alla Stazione Marittima in piazzale Molinari a Fiumicino. Il 21 il concerto di “TiberCoro“, alle 19, presso la Parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, ed il 22, alle 18, presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso.

Per un “Natale più consapevole” domenica 22dicembre, dalle 10 alle 16, il Parco della Liburna, in via del Faro 240, ci sarà “AltroNatale“, la Festa dell’Associazionismo Eco-Equo e solidale”.

Ad Isola Sacra, nella parrocchia Santa Maria Madre della Divina Provvidenza il 30 dicembre, alle 21, ci sarà il Concerto natalizio dei Cori parrocchiali.

Al Museo del Saxofono, in via del Molini, a Maccarese, sabato 21 dicembre, alle 21, in programma il Concerto “Botta di Natale” con Alberto Botta & Friends. Il 22 dicembre, alle 17, ad Aranova, il “Presepe Vivente”, “Da Nazareth a Betlemme, il lungo viaggio di Maria e Giuseppe”: La Pro Loco di Testa di Lepre e l’Associazione Crescere Insieme Aranova danno appuntamento per la partenza in Via Michele Rosi, 161: il corteo con i figuranti arriverà a Via Austis, di fronte al C.C. La Tartaruga. L’evento è patrocinato dal Comune di Fiumicino.

Sabato 21 dicembre, a Testa di Lepre, slitta di Babbo Natale e coro di Canti Natalizi, presso la Chiesa San Pietro Apostolo dalle ore 15. Il 21, alle 11, la “Festa di Natale” organizzata dalla Misericordia di Fiumicino, in via delle Arti, presso la sede dell’associazione: per i bambini meno fortunati momenti di solidarietà, attività ludiche, canti natalizi e la distribuzione di doni. Saranno sostenute 50 famiglie in difficoltà economiche, attraverso la distribuzione di pacchi alimentari con prodotti di prima necessità.