Fiumicino, Carnevale 2025: ecco gli eventi sul territorio

Ad aprire le “danze” sarà il Carnevale di Maccarese, domenica 16 febbraio

di Dario Nottola

Comincia a delinearsi il quadro delle iniziative che animeranno il Carnevale 2025 sul vasto territorio di Fiumicino. Ad aprire le “danze” delle maschere, domenica 16 febbraio, sarà il “Carnevale di Maccarese“, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato dalla Pro Loco di Fregene Maccarese. Dopo il successo della scorsa edizione, a partire dalle 14, da via Campo Salino (fronte Asilo nido L’Isola che non c’è) la manifestazione vedrà la sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, trampolieri e sbandieratori arrivare in via Reggiani (Maccarese stazione). L’evento sarà accompagnato da street food e musica. Nel corso della giornata, si terranno le premiazioni delle migliori maschere, con riconoscimenti per gli adulti, i bambini e i gruppi, oltre alla premiazione del miglior carro allegorico.

Torna poi il Carnevale di “Crescere Insieme” ad Aranova, patrocinato dal Comune, che si colora di mille colori, sabato 22 febbraio, dalle 14.30, quest’anno, per la prima volta, con la sfilata dei carri allegorici del gruppo Carnevale Maccaresano. Partenza da via Michele Rosi. La sfilata terminerà al centro commerciale La Tartaruga dove proseguirà la festa di Carnevale, con tanto divertimento per grandi e piccoli. Saranno premiati le migliori maschere adulto e bambino, il miglior gruppo mascherato ed il miglior carro.

Domenica 23 febbraio, a partire dalle 12, in scena poi il Carnevale nel borgo di Testa di Lepre, con il patrocinio del Comune: accanto ad animazioni, balli, giocolieri e trampolieri, la sfilata dei carri allegorici che sarà al via alle 15. C’è tanta attesa tra le contrade, che saranno a contendersi lo scettro del carro più bello. Ad organizzare l’evento la Pro Loco che promette un’atmosfera molto elettrizzante. Saranno premiate le migliori maschere.

Sabato 1° marzo, a Fiumicino, nel primo pomeriggio, la Festa di Carnevale per bambini e famiglie presso il campo dell’Oratorio della Parrocchia Santa Maria Stella Maris con la classica sfilata delle maschere, animazione, bibite e dolci per i partecipanti.

Domenica 2 marzo sarà la volta di Fregene ad ospitare, sempre su iniziativa della Pro Loco di Fregene e Maccarese, la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, nella cornice di musica, animazione e Street food.

Infine, il 9 marzo andrà in scena la 35esima edizione del “Carnevale A Mare” di Fiumicino, organizzata dalla Pro Loco, che prevede la sfilata dei gruppi mascherati e di allegorie aperta da “Saltafiume“, la maschera simbolo del “Carnevale A Mare”. Il corteo in festa percorrerà via Torre Clementina dal treno storico fino all’incrocio con via del Canale e ritorno, con premiazioni e festeggiamenti nel tratto centrale del Borgo Valadier.