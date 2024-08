Ferragosto: concerti, feste e riti sul litorale romano

Molti appuntamenti a Fiumicino, Ostia Antica, Fregene, Passoscuro e Ladispoli

di Dario Nottola

Tanti e svariati gli appuntamenti sul litorale romano, per il Ferragosto, dove è atteso un aumento delle presenze di turisti e bagnanti. A Fiumicino, lungo il porto canale, in via Torre Clementina, domani sera, per “Notti d’Estate” e per i festeggiamenti dell’Assunta, in scena il cabaret di Antonio Giuliani ed il 15 agosto, dopo la tradizionale Processione a mare con la Sacra immagine della Madonna, si esibirà la cover band ReQueen. Tutti gli spettacoli, gratuiti, inizieranno a partire dalle 21.30.

NON SONO previsti FUOCHI PIROTECNICI da parte dell’Amministrazione comunale di Fiumicino. Molti gli appuntamenti, con feste, giochi ed animazioni, in stabilimenti balneari e spiagge attrezzate.

Domani, al Villaggio dei pescatori a Fregene, il “Singita” ospita l’evento “Sogna – Land of nowhere“, un festival psicologico-artistico con installazioni artistiche, dj set con Simone Russo e Geo from hell, sonorità elettroniche e trampolieri, performance Nouveau Cirque. Sempre a Fregene, da domani al 17 agosto, si svolgerà la Festa Patronale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, evento patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dalla Parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria.

Molti gli appuntamenti religiosi, di sport e di intrattenimento. Il 15 al Baubeach di Maccarese, la spiaggia attrezzata per ospitare cani con i loro accompagnatori, in programma, dalle 11.30, tra giochi, divertimento, premi ed animazione, la gara “Cani senza frontiere” e la sfilata “Come due gocce d’acqua”.

Per “FerragOstia Antica” nelle serate da domani al 16 in scena spettacoli nel Borgo di Ostia Antica, in Piazza della Rocca, tra teatro di strada, musica e danza (a Ferragosto, alle 22, si esibirà il gruppo Konkoba, un ensemble di percussioni, melodie, danze e ritmi dell’Africa Occidentale), performance e djset.

Ostia è la location d’eccezione del calciomercato di Sky Sport con le trattative di mercato raccontate, dalle 23 su Sky Sport 24, con un salottino allestito a piazza Anco Marzio: tra i luoghi scelti per i collegamenti in diretta televisiva questa sera al Porto turistico di Ostia; domani agli scavi di Ostia Antica; il 15 Fontana dello Zodiaco sulla rotonda di via Cristoforo Colombo, il 16 al Castello Giulio II.

Festa di Ferragosto in Piazza Rossellini a Ladispoli con il barzellettiere Geppo: il comico romano sarà accompagnato dalla band locale MojoQuandoMojo.

Per la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa” domani, alle 21, risuoneranno le più belle colonne sonore dei film di Ennio Morricone, eseguite dalla Xylon Orchestra mentre il 15 salirà sul palco Ghemon, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip hop italiani.

A Passoscuro, in Piazza Domenico Santarelli, in programma dal 15 al 18, l’ “International Street Food”, con gastronomia, birra artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo, dolci tipici.

Ferragosto a Ladispoli tra sicurezza e divertimento: la sera del 14 agosto nella spiaggia libera di Marina di Palo musica, bagno di mezzanotte e #spettacolo pirotecnico. Per questo ferragosto l’Amministrazione Grando ha deciso per il 14 agosto di consentire l’accesso, oltre l’orario consentito, sull’arenile pubblico antistante il lungomare Marina di Palo, dove sarà possibile anche fare il famoso bagno di mezzanotte in sicurezza, grazie al supporto della Guardia costiera e della Protezione civile dotata di personale qualificato per il salvataggio a mare. Uno spettacolo pirotecnico alle 23:30, poi, saluterà il ferragosto 2024 al ritmo della dance anni 80 suonata dalla “Max Pasquarelli Band” che si esibirà presso il Resort “Riva di Palo” che per l’occasione consentirà l’accesso libero alla propria spiaggia, consentendo a tutti di assistere allo spettacolo.