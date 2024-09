Ex dipendenti Alitalia, Di Genesio Pagliuca (PD) “bene proroga cassa integrazione, ci auguriamo che non arrivino brutte sorprese a Natale”

“Un rinvio che, seppur necessario, non rappresenta una soluzione definitiva”

“Accogliamo con favore la proroga di due mesi della cassa integrazione per oltre 2.200 ex dipendenti Alitalia, esclusi dal processo di transizione con l’arrivo di Ita Airways. Senza questo intervento, il sostegno sarebbe scaduto il prossimo 31 ottobre.” Lo dichiara in una nota il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“La decisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, frutto del lavoro congiunto delle sigle sindacali, rimanda tuttavia la risoluzione della questione al 31 dicembre. Un rinvio che, seppur necessario, non rappresenta una soluzione definitiva.”

“In questi due anni, il Governo ha avuto l’opportunità di trovare una risposta stabile e concreta per evitare i licenziamenti degli ex dipendenti Alitalia, in amministrazione straordinaria. Invece, ci si limita a soluzioni temporanee, quando sarebbe invece necessario affrontare il problema in modo risolutivo. Nonostante le rassicurazioni del Ministero, che ha promesso alle organizzazioni di sindacali una soluzione strutturale – prosegue – ci auguriamo che per Natale non arrivi una brutta sorpresa.”

“Pertanto visto che la destra della Meloni continua a non dare soluzioni definitive, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini scriva a faccia sentire la sua voce, anche contro le posizioni ondivaghe del Governo. Da parte nostra, continueremo a lottare in prima linea per difendere i diritti di migliaia di famiglie, molte delle quali vivono a Fiumicino. Rinnoviamo, inoltre, la richiesta di convocare un Consiglio comunale straordinario, già avanzata mesi fa, affinché si discuta insieme la situazione e si trovi una via definitiva per scongiurare questi licenziamenti.” Conclude il capogruppo PD di Fiumicino.