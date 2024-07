Estate: al via due sagre gastronomiche sul territorio Fiumicino

A Tragliatella e Isola Sacra con pollo ruspante e pescato locale

di Dario Nottola

Si conferma un’estate ad alta intensità gastronomica per il territorio di Fiumicino. Saranno due, infatti, le sagre all’insegna della tradizione e dei prodotti locali che precederanno il Ferragosto.

Domani scatta la 34/ma edizione della Sagra del pollo ruspante a Tragliatella: fino a domenica 4 agosto, ogni sera, in via delle Pertucce, degustazioni negli stand gastronomici, spettacoli con concerti, danza e dj set, oltre a giochi per bambini, gare ed auto d’epoca.

Mezze maniche, cozze e pecorino. Sarà questa, invece, la ricetta protagonista di una 10 giorni che trasformerà, dal 2 all’11 agosto, Fiumicino, ancora una volta, nella “capitale” del pescato zero chilometri. La quarta edizione della “Festa Cozze e Pecorino”, con ingresso libero ed organizzata dall’Associazione Nuovo Faro Aps, si svolgerà nella zona di Isola Sacra, nell’area parcheggio antistante il parco di Villa Guglielmi, in via di Villa Guglielmi. Ogni sera dalle 18.30 (e la domenica anche a pranzo dalle 12.30) due i menù a disposizione negli stand gastronomici: per gli adulti, mezze maniche cozze e pecorino, fritto di pesce, patatine fritte. Per i più piccoli: pasta al pomodoro e patatine fritte. Tutte le sere musica, stand commerciali e giostre per bambini e ragazzi.