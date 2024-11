Volo della Hainan Airlines costretto all’atterraggio d’emergenza a Fiumicino: ecco cosa è successo

Il Boeing 787-9 Dreamliner della compagnia cinese, rientra dopo le normali procedure di “emergenza verde”: nessun pericolo per i passeggeri

Questa mattina, un volo della compagnia aerea Hainan Airlines, partito dall’Aeroporto di Fiumicino alle 10.02, con destinazione Shenzhen, in Cina, ha dovuto effettuare un rientro d’emergenza, poco dopo il decollo a causa di un’anomalia al motore.

Il Boeing 787-9 Dreamliner, che stava procedendo regolarmente sulla rotta verso la Cina, ha avvertito un problema tecnico al motore, costringendo il pilota a tornare indietro verso lo scalo Leonardo da Vinci. Alcuni residenti tra Fiumicino e Ostia, hanno riferito di aver udito forti boati e di aver visto delle fiamme ben visibili fuoriuscire dal motore dell’aereo.

Secondo quanto riportato, l’aereo ha seguito le normali procedure di “emergenza verde“, iniziando ad inanellare diversi giri sul mare, per scaricare parte del carburante, riducendo così il peso per facilitare un atterraggio più sicuro. Dopo circa un’ora, l’aereo è regolarmente atterrato, alle 11:06.

Fortunatamente, non si sono verificati problemi per i passeggeri a bordo e l’atterraggio è stato effettuato senza alcun inconveniente. I 250 passeggeri e il personale di bordo sono stati fatti scendere senza problemi, e nessuna persona ha riportato ferite. Il Boeing 787-9 sarà ora sottoposto a verifiche tecniche approfondite per analizzare e risolvere l’anomalia al motore.

Le autorità aeroportuali e la compagnia aerea Hainan Airlines hanno confermato che tutte le procedure di sicurezza sono state seguite correttamente e che non ci sono stati rischi per la sicurezza dei passeggeri durante l’intero incidente. Il volo verso Shenzhen è stato successivamente cancellato, in attesa di risolvere la causa tecnica.

Questo evento ha causato una breve interruzione delle operazioni all’aeroporto di Fiumicino, ma non ha avuto un impatto significativo sui voli successivi. Le autorità aeroportuali hanno confermato che la situazione è stata gestita in modo tempestivo e professionale, grazie alla preparazione e alla reattività del personale di sicurezza e dei tecnici.

(Immagini gentilmente concesse via e-mail da alcuni lettori)