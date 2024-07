Violazioni Codice della Strada, pagamenti PagoPA momentaneamente indisponibili

Il mancato funzionamento del servizio è in via di risoluzione

La Fiumicino Tributi informa che, a causa di un guasto tecnico, non risulta temporaneamente accessibile la funzione di pagamento online mediante l’avviso PagoPA dei verbali di violazioni al codice della strada accertati dagli organi di Polizia Locale.

Il mancato funzionamento del servizio, indipendente dalla Fiumicino Tributi, è stato segnalato ed è in via di risoluzione, a quanto comunicato, nelle prossime ore. Non appena verrà ripristinata la possibilità di pagare tramite i canali aderenti al circuito PagoPA online, verrà data pronta comunicazione.