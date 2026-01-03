Villa Guglielmi: al via il rifacimento della recinzione del canale, un intervento importante per sicurezza e decoro

Un lavoro atteso da tempo che restituisce attenzione e cura a uno dei parchi più amati di Fiumicino

di Matteo Fasano

Sono in corso in questi giorni i lavori di rifacimento della recinzione all’interno del Parco pubblico di Villa Guglielmi, uno dei luoghi simbolo e più frequentati di Fiumicino. L’intervento riguarda in particolare la recinzione che delimita il parco dal canale interno, ormai danneggiata e in alcuni tratti completamente crollata.

Si tratta di un’opera necessaria e molto attesa, che va nella direzione della messa in sicurezza e della valorizzazione di un’area verde fondamentale per la città. Il nuovo intervento consentirà di migliorare il decoro del parco e di garantire maggiore sicurezza a tutti coloro che lo frequentano quotidianamente.

Il Parco di Villa Guglielmi si estende su circa dieci ettari di verde ed è da sempre un punto di riferimento per famiglie, sportivi e cittadini in cerca di tranquillità. Un vero polmone naturale a due passi dal centro urbano, ideale per passeggiate, attività fisica all’aria aperta o semplicemente per godersi un momento di relax immersi nella natura.

Negli ultimi anni il parco, sempre più frequentato, è diventato un segnale positivo che testimonia quanto sia vissuto e apprezzato dalla comunità. Proprio per questo, interventi di manutenzione come quello attualmente in corso assumono un valore ancora più importante: prendersi cura di Villa Guglielmi significa preservare un patrimonio comune e migliorare la qualità della vita cittadina.

Un ringraziamento va all’assessorato competente e all’amministrazione comunale per l’attenzione dimostrata verso il parco e per essersi fatti carico di una situazione che da tempo necessitava di un intervento concreto.

Villa Guglielmi rappresenta un autentico fiore all’occhiello di Fiumicino. Mantenerlo sicuro, decoroso e accogliente significa avere cura non solo di uno spazio verde, ma dell’intera comunità e dell’immagine stessa della nostra città.